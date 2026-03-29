ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Brandy Buckley'in hayatı, 2018 yılında yediği cevizli dondurmanın ardından kabusa döndü. Boğazında batma şikayetiyle hastaneye giden genç kadının dondurmanın içinde bulunan çok sayıda kırık metal parçasını yuttuğu ortaya çıktı. Olayın ardından sinir sistemi kalıcı olarak hasar gören Buckley, hayatı boyunca çocuk sahibi olamayacağını öğrendi. Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından kadına rekor miktarda tazminat ödenmesine karar verildi.

Florida’da yaşayan Brandy Buckley'in 2018 yılında tükettiği bir top cevizli dondurma hayatının kararmasına neden oldu. Dondurmayı yediği ilk anda bir gariplik sezdiğini söyleyen kadın, "Yutkunurken boğazımda bir şeyin takılı kaldığını hissettim. Aldığım dondurma cevizli olduğu için bunun da ceviz olduğunu düşündüm” dedi.

Kaynak: Wesh 2 News/ YouTube

DONDURMANIN İÇİNDEN ONLARCA PARÇA ÇIKTI

Daha sonra dondurma külahının içine gizlenmiş bir çivi parçası gördüğünü belirten Buckley, soluğu hastanede aldı. Kısa süre içinde birçok doktora muayene olan kadına çok sayıda tetkik yapıldı. Yapılan incelemelerde, dondurmanın içinde çok sayıda metal çivi parçasının gömülü olduğu ve dışarıdan fark edilemediği ortaya çıktı.

Yediği cevizli dondurma hayatını kararttı! Bir parçayı yuttu, annelik hayali suya düştü

ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞINI ÖĞRENDİ

New York Post'un haberine göre, olayın ardından Buckley’nin baş, boyun, uzuvlar ve sinir sisteminde ciddi ve kalıcı hasar oluştu. Sağlık raporlarında, fiziksel izlerin yanı sıra uzun süreli nörolojik sorunların da devam ettiği bilgisi yer aldı. Kadın ayrıca yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olma ihtimalinin ortadan kalktığını dile getirdi.

Tedavi sürecinde yüksek hastane masraflarıyla karşı karşıya kalan ve gelir kaybı yaşadığını belirten Buckley, dondurma zincirine dava açtı. Açılan davada markanın ürün güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığı ve üretim aşamasında büyük bir ihmalkarlık yapıldığı öne sürüldü.

622 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT

Genç kadının açtığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanırken jüri, dondurma şirketinin Buckley'e 14 milyon dolar (622 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti. Davacı tarafın avukatı Scott Alpizar ise kararın müvekkilinin yaşadıkları göz önüne alındığında yerinde olduğunu ifade etti.

