Bir tabela, koca bir şehri durdurmaya yetti. Yeni Zelanda’da sokaklara asılan “Yapmayın” uyarısı, resmi bir anons sanıldı. Ancak yakından bakıldığında işin aslının bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde sokaklara asılan tabelalar, görenleri durdurdu.

İlk bakışta belediyeye ait resmi uyarılar gibi duran tabelalar, üzerindeki mesajlarla kent sakinlerini şaşkına çevirdi.

RESMİ GİBİ, AMA TAMAMEN ABSÜRT

Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen tabelalarda “Yapmayın” gibi tek kelimelik uyarılar yer aldı. Bazı tabelalarda ise “Bu bölge biraz hayaletli ama idare edilebilir” yazısı dikkat çekti. Bir başka tabelada yayalar için “Yürüme hızı sınırı 2,83 km/saat” ifadesi kullanıldı.

DETAYI FARK EDENLER GÜLÜMSEDİ

Tabelaların alt kısmına yakından bakanlar ilginç detayı fark etti. Normalde “Christchurch Belediye Meclisi” yazması gereken bölümde “Christchurch Şehri Karışıklığı” ifadesi yer aldı. Bu detay, tabelaların resmi olmadığını ortaya koydu.

SANAT PROJESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Absürt tabelaların, sanatçı Cameron Hunt tarafından Little Street Art Festival kapsamında hazırlandığı anlaşıldı. Hunt, amacının insanları bir an durdurmak, çevrelerine farklı gözle bakmalarını sağlamak ve küçük bir şaşkınlık anı için olduğunu söyledi.

SOKAKTA KAFA KARIŞIKLIĞI

Christchurch sokaklarında yürüyenler tabelalar karşısında kimi zaman durup düşündü, kimi zaman gülmeden edemedi. Resmi görünümlü ama anlamsız mesajlar, şehirde kısa sürede konuşulan bir sokak hikayesine dönüştü.

