Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?

Yeni yılın en ilginç iş ilanı Birleşik Krallık'tan geldi. Ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden biri 385 bin lira maaşla 'Baş uyku sorumlusu' aradığını açıkladı. Deliksiz bir uyku için yatağı ve yastığı test edecek kişi 6 aylık bir eğitimden geçecek. Eğitimin de 14 saatten fazlası yatakta verilecek.

Pek çok kişinin hayali olan 'yatarak para kazanma' Birleşik Krallık'ta gerçek oldu. 166 mağazasıyla ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden biri yılın en ilginç ilanlarından birine imza attı.

Yatak mağaza zinciri yattığı yerden çalışıp, yatak yorgan test edecek birini arıyor. Deliksiz bir uyku için yatağı ve yastığı test edecek olan baş uyku sorumlusunun maaşı ise 10 bin sterlin olarak açıklandı.

6 AYLIK EĞİTİM VERİLECEK

Baş uyku sorumluları 6 ay boyunca eğitimden geçecek, eğitim sırasında çeşitli yataklar ve yastıklar deneyerek iyi uyku için gerekli olanları aktaracaklar.

EĞİTİM DE YATAKTA VERİLECEK

Eğitimin 14 saatten fazlası yatakta verilecek.