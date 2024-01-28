Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?

    Yeni yılın en ilginç iş ilanı Birleşik Krallık'tan geldi. Ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden biri 385 bin lira maaşla 'Baş uyku sorumlusu' aradığını açıkladı. Deliksiz bir uyku için yatağı ve yastığı test edecek kişi 6 aylık bir eğitimden geçecek. Eğitimin de 14 saatten fazlası yatakta verilecek. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Show Haber
    - Güncelleme:
    Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?
    Uyku, Birleşik Krallık, Haber

    Dünya Haberleri  / Show Haber

    Pek çok kişinin hayali olan 'yatarak para kazanma' Birleşik Krallık'ta gerçek oldu. 166 mağazasıyla ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden biri yılın en ilginç ilanlarından birine imza attı.

    Yatak mağaza zinciri yattığı yerden çalışıp, yatak yorgan test edecek birini arıyor. Deliksiz bir uyku için yatağı ve yastığı test edecek olan baş uyku sorumlusunun maaşı ise 10 bin sterlin olarak açıklandı. 

    Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?

    6 AYLIK EĞİTİM VERİLECEK

    Baş uyku sorumluları 6 ay boyunca eğitimden geçecek, eğitim sırasında çeşitli yataklar ve yastıklar deneyerek iyi uyku için gerekli olanları aktaracaklar.

    Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?

    EĞİTİM DE YATAKTA VERİLECEK

    Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?

    Eğitimin 14 saatten fazlası yatakta verilecek. 

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Show Haber
    UykuBirleşik Krallık
    Haberler > Dünya > Yatak firması milyonların hayalini ilana çıktı: Yatarak 385 bin lira kazanmak ister misiniz?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Batı ülkelerinin Gazze'den yardımları çekmesine BM'den sert tepki - DünyaGazze'ye yardımı çok gören Batı'ya sert tepki!İsrail basını, Adalet Divanının kararına hem kızdı hem sevindi: ‘Katliama devam edeceğiz’ heyecanı - Dünyaİsrail basını, Adalet Divanının kararına hem kızdı hem sevindi: ‘Katliama devam edeceğiz’ heyecanıAnkara Lahey'in İsrail hakkındaki kararını yorumladı: İhtiyati tedbir acil olarak uygulanmalı - Dünya'İhtiyati tedbir acil olarak uygulanmalı'İsrail güvenli bölge dediği Han Yunus'u kuşattı: Ölümden bebeğini bisikletin arkasına bağlayarak kaçtı - DünyaÖlümden bebeğini bisikletin arkasına bağlayarak kaçtıİrlanda ve Norveç'ten Filistin'e destek mesajı - Dünyaİrlanda ve Norveç'ten Batı'ya restMyanmar'da 12 Arakanlı Müslüman öldürüldü - DünyaMyanmar'da Müslümanlar topa tutulduİsrail sokakları karıştı! Erken seçim isteyip, 'soykırıma hayır' dediler - Dünyaİsrail sokakları karıştı!Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım! - DünyaAvrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indiTrump'tan, Biden hükümetine başkaldıran 25 eyalete ‘ayaklanma’ çağrısı - DünyaTrump Teksas ateşini harlıyor!Ortadoğu'da gerilim had safhada! İran ABD'nin gaz üssünü roketle vurdu - DünyaOrtadoğu'da gerilim had safhada!
    Sonraki Haber Yükleniyor...