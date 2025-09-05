Yeni barış planında kritik rol: Türkiye Karadeniz’in hakemi mi oluyor? ABD basını işaret etti!

NBC News'in özel haberine göre, ABD yönetimi, Rusya ile Ukrayna arasında muhtemel bir barış anlaşmasının ardından, Ukrayna topraklarında oluşturulacak askerden arındırılmış geniş bir tampon bölgeyi izleme görevini üstlenmeye hazırlanıyor.

Plana aşina kaynaklara göre, tampon bölge fikri, Ukrayna'nın güvenliğini geçici olarak garanti altına almak üzere tasarlanan daha büyük bir stratejinin parçası.

KARADENİZ'İN DENETİMİ ANKARA'YA EMANET

NBC News’e konuşan kaynaklar, izleme görevinde NATO üyesi olmayan ülkelerin askerî güçlerinin de yer alabileceğini belirtti

Suudi Arabistan ve Bangladeş gibi ülkeler bu kapsamda değerlendirilse de, Türkiye’nin Karadeniz üzerindeki etkisi ve diplomatik tecrübesiyle öne çıkması bekleniyor.

ABD basını "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Karadeniz’de kurulan tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan Türkiye, yeni barış planında da Boğazlar üzerindeki denetim ve Karadeniz’de serbest ticaretin sağlanması gibi kritik görevlerde yer alabilir" şeklinde değerlendirdi.

Planın devam eden diplomatik müzakerelerinde, Türkiye'nin deniz gözetimi ve geçiş kontrolü konusunda lider ülke olması fikri ön plana çıkıyor.

Ankara’nın jeostratejik konumu, hem Rusya hem de Batı için güvenilir bir denge unsuru olarak görülüyor.

ABD ASKERİ SAHAYA İNMEYECEK, TEKNOLOJİYLE İZLEME YAPACAK

Tampon bölgenin, Ukrayna toprakları içinde yer alması ancak sınırlarının henüz netleştirilmemesi bekleniyor. Plan, bölgede ABD askerlerinin konuşlandırılmasını öngörmüyor. Bunun yerine ABD, İHA’lar, uydular ve gelişmiş istihbarat yetenekleriyle izleme görevini teknolojik olarak yürütecek.

'NATO' ADI MOSKOVA İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ

Ayrıca plana göre güvenlik garantileri NATO'nun 5. maddesine (bir müttefike saldırı, tüm ittifaka saldırı sayılır) dayanmayacak.

PENTAGON'DAN 100 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA PLANI

ABD ve Ukrayna arasında ayrıca yaklaşık 100 milyar dolar değerinde bir savunma sanayii işbirliği anlaşması için müzakereler yürütülüyor. Anlaşma kapsamında Ukrayna, ABD'den savunma sistemleri satın alabilecek; karşılığında ise ABD, Ukrayna’nın geliştirdiği ileri teknoloji silahların fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.

Pentagon'daki görüşmelere Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Caine liderlik ediyor. Trump’a sunulan seçenekler arasında, ABD'nin caydırıcılık ve izleme rolünü ön planda tutan modelin öne çıktığı ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN 'YETKİLİ TEK KİŞİ' VURGUSU NBC News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, planın detaylarına girmedi ancak şu açıklamayı yaptı: "Karar verici kişi Başkan Trump’tır. Diplomatik sürece saygı gereği, Beyaz Saray onun önüne geçmeyecektir" Leavitt, isimsiz kaynaklardan gelen açıklamalara ilişkin olarak da şu ifadeyi kullandı: "Trump’ın neyi destekleyeceğini bildiklerini iddia eden kişiler, gerçekte ne konuştuklarını bilmiyor"

PUTİN: YABANCI ASKERLER GEREKSİZ, ANLAŞMA OLURSA BİZ UYGULARIZ

Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının imzalanması halinde yabancı askerlerin Ukrayna topraklarında bulunmasının gereksiz olacağını savundu:

"Barışa yol açacak bir anlaşma yapılırsa, Rusya bunu uygulayacaktır. Ukrayna’da yabancı askerlerin varlığına gerek kalmayacak"