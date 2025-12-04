2025’in üçüncü ve son Süper Ay'ı bu akşam gökyüzünü aydınlatarak görsel bir şölen sunacak. Gökyüzü fotoğrafçıları bu manzara için son hazırlıklarını tamamlarken uzmanlar, Süper Ay'ı görmek için özel ekipman gerekmediğini de belirtti.

Yılın üçüncü ve son Süper Ayı’nın görsel şölenine geri sayım başladı. Son 24 saatte oldukça büyük ve parlak görülen Ay, bu gece daha da iri ve ışıl ışıl olacak. Bunun nedeni, uydumuzun Dünya’ya normalden daha yakın bir konumda bulunması.

Hertfordshire Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. William Alston’a göre Ay, bu gece 23.14’te (İngiltere saati) tam dolunay evresindeyken Dünya’ya yaklaşık 221.965 mil uzaklıkta olacak. Oysa normal mesafe 238.855 mil civarında.

“DAHA DA PARLAK GÖRÜNECEK”

Dr. Alston, “Süper Ay, normal dolunaylardan daha büyük ve parlak görünen dolunaylara verilen isimdir. Aralık 2025 dolunayı da yılın son Süper Ay'ı olacak ve gerçekten biraz daha yakın olduğu için daha parlak görünecek” ifadelerinde bulundu.

Ay’ın Süper Ay olarak görünmesinin nedeni, Dünya’nın etrafındaki eliptik yörüngesi. Bu yörüngede Dünya’ya en yakın noktaya perigee deniyor. Bu konumda dolunay, normal bir dolunaydan yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30’a kadar daha parlak görünebiliyor.

Ay, bugün ufukta 14.52 GMT’de belirmeye başlayacak ve gün batımından hemen sonra büyük bir disk olarak yükselecek. İlerleyen saatlerde renginin parlak beyaza dönmesi bekleniyor. Gökyüzü karardıkça görünürlük artacak, ancak Ay perigee noktasına ulaşmadan önce de oldukça büyük ve parlak görülecek.

GÖRMEK İÇİN ÖZEL EKİPMAN GEREKMİYOR

Uzmanlar, Süper Ay'ı görmek için özel ekipman gerekmediğini, dürbünlerin Ay yüzeyindeki detayları büyük ölçüde gösterdiğini belirtiyor.

Her dolunay Süper Ay olmuyor; NASA’ya göre genellikle yılda yalnızca üç veya dört Süper Ay görülüyor. Bu yılki üç Süper Ay 7 Ekim, 5 Kasım ve 4 Aralık’ta gerçekleşmiş olacak. 2026’da da üç Süper Ay bekleniyor; ilki 3 Ocak’ta.

Her dolunaya geleneksel bir ad verilmesi de yüzyıllardır süren bir gelenek. Aralık ayının dolunayı ise yılın en uzun gecelerine denk geldiği ve soğuk havayı simgelediği için “Soğuk Ay” olarak biliniyor.

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay, bir dolunay veya yeni ay evresi. Ay’ın yerküreye en yakın olduğu döneme denk geldiğinde oluşuyor. Ay’ın yerküre etrafındaki yörüngesi tam olarak daire değil, yani Ay ile yerküre arasındaki mesafe gezegen etrafında ilerledikçe değişiyor.

Yerberi adı verilen Ay’ın yerküreye en yakın olduğu noktayla en uzak olduğu nokta arasında mesafe bakımından yaklaşık 45 bin kilometre fark var. Yerberi yakınında meydana gelen dolunay evresine Süper Ay deniyor.

