ABD’nin Arizona eyaletinde temmuz ayında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Rebekah Baptiste’in, ölümünden aylar önce istismar edildiği ve bu yüzden evinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ABD’nin Arizona eyaletinde bir otoyolun kenarında cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Rebekah Baptiste’in ölmeden birkaç ay önce aile içi istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

BENZİN İSTASYONUNA SIĞINMIŞTI

Yeni yayımlanan belgelere göre küçük kız, 2024 yılının ekim ayında evinden kaçarak bir benzin istasyonuna sığınmış ve üvey annesi tarafından kötü muamele gördüğünü söyleyerek yardım istemişti.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEMİŞ

Apache County Şerif Ofisi’nin aktardığı bilgilere göre Rebekah, temmuz ayında iki otoyolun kesiştiği noktada bulunmasından üç gün sonra hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak babası Richard Baptiste ve üvey annesi Anicia Woods tutuklandı.

Yetkililer, soruşturma sırasında Rebekah’nın aile evinde şiddete maruz kaldığına dair daha önce kayıt altına alınmış iddialar olduğunu, ancak çocuk koruma hizmetleri tarafından etkili bir müdahalede bulunulmadığını belirtti.

Medya kuruluşlarının aktardığına göre Rebekah’nın okulu, ölümünden önce çocuk hizmetleriyle defalarca iletişime geçti. Buna rağmen küçük kız, yeniden ailesinin yanına teslim edildi. Savcılık kayıtlarına göre baba ve üvey anne, cinayet ve çeşitli çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyor.

