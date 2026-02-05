ABD basınının amiral gemilerinden Washington Post’ta kriz alarmı verildi. Gazeteye yakın kaynaklara göre yönetim, ciddi mali kayıplar nedeniyle geniş çaplı bir işten çıkarma sürecini devreye aldı

ABD merkezli The Washington Post’un, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu işten çıkarmaya başladığı iddiası kamuoyuna yansıdı.

New York Times’a konuşan kaynaklar, gazete yönetiminin geniş çaplı bir küçülme sürecini devreye aldığını aktardı.

HABER ODASINDA BÜYÜK KESİNTİ

İddialara göre işten çıkarmalar yalnızca tek bir birimle sınırlı kalmayacak. Spor servisinden yerel ve uluslararası haberlere kadar birçok departmanın bu süreçten doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Gazete çalışanlarına, kapsamlı bir işten çıkarma sürecinin başladığı yönünde bilgilendirme yapıldığı öne sürüldü.

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray’in çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin ciddi mali kayıplar yaşadığını ve okuyucu beklentilerinin karşılanamadığını dile getirdiği aktarıldı. Murray’in, alınan kararların tüm departmanları kapsayabileceğine işaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

YÜZLERCE ÇALIŞAN İÇİN TEHLİKE ÇANI

Yetkililer, planlanan işten çıkarmaların gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu etkileyeceğini öne sürdü. Bu tabloya göre yüzlerce gazeteci, editör ve teknik personelin işsiz kalma ihtimali bulunuyor. Spor, metro, kitap ve uluslararası haberler bölümlerinin en ağır darbeyi alabilecek birimler arasında yer aldığı konuşuluyor.

JEFF BEZOS DÖNEMİNDE KRİZ DERİNLEŞTİ

Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post, son 18 ayda art arda yaşanan yönetim değişiklikleri ve tartışmalı kararlarla sarsıldı. Gazetenin, Kasım 2024 seçimleri öncesinde Kamala Harris’e destek vermeyi planlayan bir başyazıyı iptal etmesi, içeride ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

SENDİKADAN SERT TEPKİ

The Washington Post Guild tarafından yapılan açıklamada, son üç yıl içinde gazetenin iş gücünün yaklaşık 400 kişi azaldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Jeff Bezos’un gazeteyi tanımlayan misyona yatırım yapma iradesini kaybettiği ileri sürüldü.

100 MİLYON DOLAR ZARAR İDDİASI

Wall Street Journal’da yer alan bilgilere göre Washington Post, 2024 yılında yaklaşık 100 milyon dolar zarar etti.

Washington Post muhabirleri ve eski çalışanları, sosyal medyada #SaveThePost etiketiyle bir araya geldi.

Şirket sözcüsü ise alınan kararların, gazetenin geleceğini güvence altına almak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

ABD’li dış politika uzmanı Evan A. Feigenbaum, Washington Post’taki işten çıkarmalara sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Feigenbaum, paylaşımında gazetenin Asya editörünü, Yeni Delhi, Sidney ve Kahire büro şeflerini, Orta Doğu haber ekibinin tamamını, Çin, İran ve Türkiye muhabirlerini işten çıkardığını yazdı.

Feigenbaum, dünyada Amerika merkezli bakışın giderek zayıfladığını, buna karşın ABD’nin her geçen dakika daha içine kapanık hale geldiğini ifade etti. Washington Post’un ABD tarihini şekillendiren en önemli gazetelerden biri olduğunu hatırlatan Feigenbaum, dünyanın geri kalanını haberleştirmenin artık gereksiz görüldüğü bir noktaya gelinmesini "depresif ama kusursuz bir tablo sözleriyle niteledi.

