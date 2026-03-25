Sünyanın en zengin 5. insanı olan Meta'nın patronu Mark Zuckerberg, görevlerinde kendisine yardımcı olan özel bir yapay zeka asistanı kuruyor.

222 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın 5. zengini, Meta'nın CEO’su Mark Zuckerberg, günlük operasyonlarını yönetecek ve stratejik kararlarında kendisine rehberlik edecek bir yapay zeka CEO asistanı için kolları sıvadı.

Projeye yakın kaynaklar, henüz eğitim aşamasında olan dijital ajanın şimdiden şirket içi bilgi akışını yönettiğini paylaştı. Zuckerberg, normalde birçok kişiden geçerek aldığı kritik cevaplara asistan sayesinde çok daha hızlı ulaşıyor.

CEO'LAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER RİSK ALTINDA MI?

Zuckerberg'in tartışmalı girişimi sadece alt kademedeki işleri değil, en üst düzey yöneticileri de endişelendiriyor. Sektörün diğer devlerinden peş peşe itiraflar geldi.

Google CEO'su Sundar Pichai teknolojinin bir yıl içinde kendi yerini alabileceğini dile getirdi. Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekayı "genel işgücü ikamesi" şeklinde gördüğünü paylaştı.

OpenAI CEO'su Sam Altman da yapay zekanın işini kendisinden daha iyi yapacağını vurgulayarak bu kaçınılmaz dönüşüme parmak bastı.

META İÇİNDE İKİNCİ BEYİN DÖNEMİ

Meta koridorlarında yapay zeka kullanımı sadece Zuckerberg ile sınırlı kalmadı. Şirket içinde "Second Brain" adını verdikleri bir diğer araç, tüm belgeleri ve projeleri saniyeler içinde tarayarak çalışanlara yol gösterdi.

Ayrıca personel, sohbet kayıtlarına ve iş dosyalarına erişmek için "My Claw" gibi asistanları kullanıyor.

Washginton Post'a konuşan şirket kaynağı, "Yapay zeka entegrasyonu şirket hiyerarşisini daha düz ve hızlı bir hale getirdi. Zuckerberg, bireylerin daha fazla iş yapması için araçlara yatırım yaptı ve ekip hiyerarşisini sadeleştirdi." dedi.

Zuckerberg 222 milyar dolarlık servetini ona emanet edecek! Yeni projesini duyanları korkutuyor!

9 TRİLYON DOLARLIK İMKANSIZ GÖREV

Meta, teknolojik dönüşümü büyük bir finansal hamleyle destekledi.

Şirketin üst düzey yöneticileri için hazırlanan yeni hisse programı, adeta imkansız bir hedefi şart koştu.

Aralarında Andrew Bosworth ve Susan Li gibi isimlerin bulunduğu yönetim ekibi, primlerini tam alabilmek için Meta'nın piyasa değerini 5 yıl içinde yüzde 500 artırarak 9 trilyon doların üzerine taşımak zorunda.

Zuckerberg'in dışında kalan bu agresif program, teknoloji tarihindeki en büyük bahislerden biri. Eğer şirket bu devasa büyümeyi başaramazsa, yöneticiler milyonlarca dolarlık opsiyonları kaybedecek.

