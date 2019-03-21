Yaşar Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre, üniversiteye profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri alınacak. Başvuru şartları ve detaylar ilan.gov.tr'de yayınlandı! Başvurular, Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılabilecek. Ayrıca kargo ile ya da internet üzerinden de başvurular kabul edilecek. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…
Yaşar Üniversitesi akademik personel alıyor! İşte başvuru şartları ve detaylar...
21.03.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu. Yaşar Üniversitesi akademik personel alımı şartları ilan.gov.tr'de yayınlandı. İşte detaylar
Etiketler : yaşar üniversitesi,akademik personel,yaşar üniversitesi başvuru,
611605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/611605.aspx
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