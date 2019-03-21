Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre, üniversiteye profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri alınacak. Başvuru şartları ve detaylar ilan.gov.tr'de yayınlandı! Başvurular, Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılabilecek. Ayrıca kargo ile ya da internet üzerinden de başvurular kabul edilecek. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…

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