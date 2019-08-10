Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayinleri çıkan birçok öğretmen adayı sevinç gözyaşlarına boğuldu. Bakan Selçuk, tayin etme işlemi bittikten sonra ataması yapılan öğretmenler ve aileleriyle bir araya geldi. Alımların 92 branşta ve 79 ilde gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, kontenjanların sadece belirli bölgelere dağılmadığına dikkat çekti. Tayini gerçekleşmeyen öğretmen adayları için de umutlu konuşan Selçuk “Atanamayanlar için çalışmalarımız devam ediyor. Onları da yakın zamanda sizlerle paylaşacağız” dedi.

924 BİNE ULAŞTI

Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki öğretmen doluluk oranının yüzde 89’dan yüzde 92’ye çıkacağını söyledi. Aydoğdu “Toplam öğretmen sayımız 924 bine ulaşmış olacaktır. Öğretmen arkadaşlarımız atama gerçekleştikten sonra 2 Eylül itibarıyla okullarında görevlerine başlayacaktır” dedi.