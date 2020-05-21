Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi
21.05.2020 - 16:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : bursluluk sınavı,meb,milli eğitim bakanlığı,
705814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/705814.aspx
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