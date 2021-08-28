Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak
28.08.2021 - 19:43 | Son Güncelleme: 28.08.2021 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 24 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : yıldız teknik üniversitesi,bik,akademi,
801317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801317.aspx
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