Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında okullarda nisan ayının teması “sıfır atık” olarak belirlendi.

MAHMUT ÖZAY - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin “Köklerden Geleceğe” yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri nisan ayında da devam ediyor. Bu ayın teması, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını içselleştirmek amacıyla “sıfır atık” olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla, öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir kimlik kazandırılması ve tabiatla uyumlu bir yaşam kültürü benimsemeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda ay boyunca tüm eğitim kademelerinde “sıfır atık atölyeleri” gerçekleştirilecek, devam eden iklim münazaraları “sıfır atık” temalı konularla zenginleştirilecek.

UYGULAMALARLA DESTEKLENECEK

Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu’nda yer alan temaya uygun etkinliklerle süreç sınıf içi, sınıf dışı ve saha uygulamalarıyla desteklenecek. Öğrenciler, sıfır atık atölyelerinden iklim münazaralarına, yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen birçok çalışmayla farkındalık kazanacak. Öğrencilerin aktif katılımıyla “atık sanat sergileri”, “geri dönüşüm tesisi gezileri”, “kitap ve oyuncak takas şenlikleri” ile “atıksız gün” etkinlikleri planlanacak.

