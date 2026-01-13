Sınıfı stüdyo, öğrencileri dekor olarak kullanan öğretmenlere yaptırım için gözler MEB’in atacağı adımda... Araştırmalar, halkın %63,7’sinin bu düzenlemeyi doğru bulduğunu gösterdi.

MAHMUT ÖZAY - Son yıllarda öğrencileriyle çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan öğretmenlerin sayısı hızla artıyor. Fenomen öğretmenler sınıfı bir stüdyo, öğrencileri de dekora dönüştürüyor. Bu konuda şikâyetler zirve yapınca Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti ve 81 ilden fenomen öğretmenler için liste istedi.

Şimdi gözler, il müdürlüklerinden gelecek olan sosyal medyada yüksek takip sayısına sahip öğretmen ve yöneticilerin yer aldığı listeye çevrildi. Gelen dokümanlar üzerinde yapılacak çalışmalardan sonra bakanlık tavır belirleyecek.

EN YÜKSEK DESTEK 35-54 YAŞ ARASI

MEB’in inceleme ve muhtemel yaptırımlarını içeren düzenlemeyi Areda Survey’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, toplumun yüzde 63,7’si düzenlemeyi doğru; yüzde 36,3’lük kesimi ise yanlış buluyor. Yaş gruplarına göre bakıldığında, düzenlemeye en yüksek destek 35-54 yaş grubunda görülüyor. Bu yaş grubundakilerin yüzde 75,4’ü atılan adımı doğru buluyor.

18-34 yaş grubunda ise düzenlemeyi yanlış bulanları oranı dikkat çekiyor. Destek oranı yüzde 53,1; karşı çıkanların oranı ise yüzde 46,9. Cinsiyetlere göre ise erkeklerin yüzde 65,3’ü atılan adımı doğru bulurken, kadınlarda bu oran yüzde 62,2. Eğitim durumuna göre bakıldığında ise, ilköğretim mezunlarının yüzde 64,6’sı, lise mezunlarının yüzde 62’si, lisans ve üzeri eğitim alanların ise yüzde 63,8’i düzenlemeyi doğru buluyor. Bu dağılım, eğitim seviyesinden bağımsız olarak toplum genelinde benzer bir yaklaşım bulunduğuna işaret ediyor.

BAKAN YUSUF TEKİN: AİLEYİ EĞİTİMİN ASLİ ORTAĞI GÖRÜYORUZ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı’nda konuştu. Yusuf Tekin, “Biz eğitim cephesinde, okullarımızda çocukların kendini emniyette ve kıymetli hissedeceği, merhamet ve aidiyet duygusunun güçlendiği bir ortam kılmaya, aileyi onaran bir dil ve eğitim için paydaşlarımızla birlikte katkı sunmaya gayret ediyoruz” dedi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezine aile bağlarının güçlendirilmesini koyduklarını da belirterek “Okullarımızda ‘Türk Toplumunda Aile’ başlığıyla bir seçmeli ders de koyduk. Bakanlık olarak aileyi eğitimin asli ortağı olarak kabul eden bir çizgi izlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

