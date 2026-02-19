YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Organize Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokullarının yaygınlaştırılmasıyla mezunların istihdam oranlarının artırılacağını ve üniversite programlarının sektör ihtiyaçlarına göre şekillendirileceğini açıkladı.

MAHMUT ÖZAY - Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Meslek Yüksekokullarının (MYO) Yaygınlaştırılması Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü’nün yanı sıra Adana, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Van, Sakarya, Kahramanmaraş, İzmir, Mersin ve Balıkesir OSB başkanları, temsilcileri bazı rektör ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri katıldı.

YÖK Başkanı Özvar, toplantının temel amacının, OSB’lerde MYO’ların sayısını artırma; mevcut olanların etkinliğini güçlendirme ve bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılmasına ilişkin istişarede bulunmak olduğunu söyledi. Artık üniversitelerin başarısını yalnızca kaç mezun verdiğiyle ya da kontenjanlarının doluluk oranlarıyla değerlendirmediklerini dile getiren Özvar, mezunların iş gücü piyasasına ne kadar sürede girdiği, edindikleri bilgi ve becerilerin sektörün beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğü ve mezuniyet sonrası istihdam performansının, en az bu göstergeler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Mezunlarının istihdam oranı düşük olan, sektör tarafından artık karşılık bulmayan veya işlevini büyük ölçüde yitirmiş programları gözden geçirdiklerini belirten Özvar, “Gerekli durumlarda bu programları kapatıyor, dönüştürüyor ya da kontenjanlarını azaltıyoruz. Buna karşılık, sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni programların açılmasını güçlü biçimde teşvik ediyoruz. OSB-MYO mezunlarının istihdama son derece yüksek olan katılım oranları doğru yolda olduğumuzu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

