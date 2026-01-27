Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dünkü kapanışa göre 40 bin lira daha yükseldi. Altının kilogramı 7 milyon 310 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 295 bin lira, en yüksek 7 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 310 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 270 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.121 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 175 milyon 893 bin 759,50 lira, işlem miktarı ise 1.121,37 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 522 milyon 597 bin 462,28 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.270.000,00 5.212,00 En Düşük 7.295.000,00 5.024,00 En Yüksek 7.325.000,00 5.250,00 Kapanış 7.310.000,00 5.060,00 Ağırlıklı Ortalama 7.312.611,44 5.205,37 Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.175.893.759,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.121,37 Toplam İşlem Adedi 91



