2010 yılında her 100 evlilikten 6'sı akraba evliliği iken, 2025’te bu sayı 3’e kadar geriledi. TÜİK verilerine göre geçen yıl 16 bin 635 evlilik “akraba” çiftler arasında gerçekleşti. Karadeniz ile birlikte Trakya ve Marmara illeri, akraba evliliği oranı %1’in de altında gerçekleşen şehirler olarak öne çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 7 ilde akraba evliliği oranı %10’un üzerine çıktı. İşte akraba evliliği en yüksek ve en düşük iller…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında Türkiye’de 552 bin 237 çift evlendi. Evlenen çift sayısının uzun yıllar ortalamasına yakın seyrettiği görüldü.

Ancak 2020 yılında etkisini gösteren Covid-10 salgını sonrasındaki 5 yıl dikkate alındığında, evlenen çift sayısında sınırlı da olsa bir düşüş yaşandı. 2021-2025 yılları arasında en yüksek evlilik sayısına yaklaşık 576 bin ile 2022 yılında ulaşıldı. 2025 yılındaki evlilik sayısı ise söz konusu dönemde en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

YILLARA GÖRE AKRABA EVLİLİKLERİ

TÜİK verilerinde akraba evlilikleri de görüldü. 2010 senesinden 2025’e kadar geçen süreçte, yıllara göre gerçekleşen akraba evlilikleri ve bu evliliklerin toplam içindeki payı şöyle gerçekleşti:

-2010 yılı: 34 bin 564 evlilik (%5,9)

-2011 yılı: 33 bin 945 evlilik (%5,7)

-2012 yılı: 33 bin 608 evlilik (%5,6)

-2013 yılı: 31 bin 131 evlilik (%5,2)

-2014 yılı: 29 bin 978 evlilik (%5,0)

-2015 yılı: 28 bin 926 evlilik (%4,8)

-2016 yılı: 27 bin 261 evlilik (%4,6)

-2017 yılı: 25 bin 263 evlilik (%4,4)

-2018 yılı: 23 bin 808 evlilik (%4,3)

-2019 yılı: 21 bin 570 evlilik (%4,0)

-2020 yılı: 18 bin 671 evlilik (%3,8)

-2021 yılı: 22 bin 572 evlilik (%4,0)

-2022 yılı: 22 bin 159 evlilik (%3,8)

-2023 yılı: 18 bin 039 evlilik (%3,2)

-2024 yılı: 18 bin 633 evlilik (%3,3)

-2025 yılı: 16 bin 635 evlilik (%3,0)

AKRABA EVLİLİĞİ AZALIYOR

Rakamlar Türkiye’de akraba evliliği yapan çift sayısında düşüşe işaret etti. 2010 yılında her 100 evlilikten yaklaşık 6'sı akraba evliliği iken, 2025’te bu sayı 3’e kadar geriledi.

Öte yandan iller bazına bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

AKRABA EVLİLİĞİ ORANI YÜKSEK İLLER

-Şanlıurfa: %16,9

-Siirt: %12,6

-Mardin: %12,4

-Muş: %12,2

-Bitlis: %10,9

-Diyarbakır: %10,7

-Batman: %10,2

-Hakkâri: %9,8

-Van: %9,5

-Ağrı: %9,1

AKRABA EVLİLİĞİ ORANI DÜŞÜK İLLER

-Artvin: %0,2

-Kırklareli: %0,5

-Edirne: %0,5

-Bolu: %0,6

-Sinop: %0,7

-Gümüşhane: %0,7

-Zonguldak: %0,8

-Karabük: %0,8

-Bilecik: %0,9

-Çanakkale: %0,9

BATIDAN DOĞUYA…

Rakamlar, akraba evliliklerinin batıdan doğuya doğu gidildikçe arttığını gösteriyor. Karadeniz illeri ile birlikte Trakya ve Marmara illeri, akraba evliliği oranı %1’in de altında gerçekleşen iller olarak öne çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 7 ilde akraba evliliği oranı %10’un üzerine çıkarak Türkiye ortalamasını üzerinde gerçekleşiyor.

