160 bin 598 gence 14 milyar liraya yakın kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu’nun 13 bin 126 meyvesi oldu!
Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvuruların 278 bin 275’e ulaştığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Evlilik yolundaki 160 bin 598 gencimize bugüne kadar 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağladık. Fon kapsamında desteklediğimiz 12 bin 942 çiftimizin 13 bin 126 çocuğu dünyaya geldi” dedi.
- Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarı güncellendi; 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındakilere ise 200 bin lira destek sağlanıyor.
- Destek, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak veriliyor.
- 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin ilk çocuk için geri ödemeleri 12 ay hibe ediliyor ve kalan borçlar 12 ay erteleniyor.
- İkinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan borcunun tamamı hibe ediliyor.
- Fon kapsamında bugüne kadar desteklenen 12 bin 942 çiftten 13 bin 126 çocuk dünyaya geldi.
- Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278 bin 275'e ulaştı ve bugüne kadar 160 bin 598 gence toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’nun Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlattı.
Bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Göktaş “81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz, başvurularını ‘ailegenclikfonu.aile.gov.tr’ web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler” dedi.
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Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş “Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması hâlinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz” bilgisini paylaştı.
ÇOCUK OLURSA 12 AY HİBE
Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini anlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.
Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ilk çocuk için 12 ay hibe ettiklerini, kalan borçlarını da 12 ay ertelediklerini belirterek “Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması hâlinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz.
Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12 bin 942 çiftimizin 13 bin 126 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur” değerlendirmesinde bulundu.
BAŞVURULAR 278 BİNİ AŞTI
Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular, 278 bin 275’e ulaştı. Bu ay 9.200 gence 1 milyar 52 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 160 bin 598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk.
Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 212 bin 872 gencimizin yanında olduk.