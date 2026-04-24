Kripto varlık Bitcoin, bu hafta 79 bin 500 doları test ederek 31 Ocak sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Küresel borsalarda artan risk iştahından destek bulan BTC’de, son iki haftada 2,1 milyar dolarlık para girişi dikkat çekiyor. Nisanda %15 prime koşan BTC’nin 6 ay sonra ilk defa 100 günlük ortalamayı aştığına da dikkat çeken analistler, 75 bin dolarda bulunan bu noktanın önemli bir destek olduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlık Bitcoin’de çeken hareketler yaşanıyor. Geçen yıl ekim ayında 126 bin 200 dolarla tüm zamanların zirvesini gören BTC, ardından düşüşe geçerek bu yıl şubatta 59 bin 900 dolara kadar gerilemişti. 5 ay boyunca değer kaybeden Bitcoin, şubat ayını 66 bin 985 dolardan tamamlamıştı.

SAVAŞTA FİYATI YÜKSELDİ

Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayında ise BTC direnç göstererek %1,85 prim yaptı 68 bin 215 dolardan kapanış yaptı. Ekim 2025’in ardından ilk defa sınırlı da olsa aylık yükselişe geçen BTC’de, nisan ayında ise çok daha pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor.

NİSANDA %15 PRİME DOĞRU…

Nisanda yükseliş trendinde hareket eden BTC fiyatı, bu hafta 79 bin 500 doları test ederek, 31 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Aylık bazda %15 prime yaklaşan BTC’de, 24 Nisan itibarıyla 77 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

BORSALAR REKORA KOŞTU

Bu ayın başından itibaren “Orta Doğu’da ateşkes” ve “müzakere iyimserliği” ile, yapay zekâ destekli teknoloji hisseleri başta olmak üzere küresel borsalar zirve seviyelere yöneldi. ABD’de teknoloji endeksi Nasdaq da son 1 ayda %12,30 yükseldi. Bu yükseliş, kripto varlıklara da pozitif yansıdı.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada Bİtcoin’de nisanda dikkat çeken para girişi de yaşanıyor. Farside Investors tarafından açıklanan verilere göre, 14 Nisan’dan bu yana BTC’de aralıksız para girişi gözlemleniyor. Söz konusu dönemde BTC’de ABD’li fonlar kanalıyla yaklaşık 2,1 milyar dolarlık alım yapıldı.

100 GÜNLÜK ORTALAMAYI GEÇTİ

Bitcoin’in ekim ayından sonra ilk defa bu hafta 100 günlük ortalamayı belirgin şekilde aştığını aktaran analistler, “Bu seviye bugün itibarıyla 75 bin dolarda bulunuyor. Bundan sonraki süreçte de 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılık, yükseliş hevesini destekleyebilir” yorumunda bulunuyor.

