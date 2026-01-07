İngiltere merkezli banka HSBC, 2025'in en çok kazandıran yatırım aracı olan gümüşle ilgili yeni bir tahmin geldi. Dev banka, 2026 ons gümüş tahmininde dikkat çeken bir artış yaptı. İşte detaylar...

2025 yılı altın ve gümüş için rekorların yılı olmuştu. Gümüş, altına göre daha fazla kazandırarak getiri şampiyonu olmuştu. Gümüşün 2026'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, dünyaca ünlü banka HSBC'den dikkat çeken bir analiz geldi. Dev banka 2026 gümüş tahminini yükseltti.

2026 ve 2027 GÜMÜŞ TAHMİNİ

HSBC, 2026 için ons gümüş tahminini 44,50 dolardan 68,25 dolara çıkardı. 2027 yılı tahmini ise 40 dolardan 57 dolara yükseltildi.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELECEK?

Dev banka, gümüşteki yükseliş beklentisinin nedenini dolardaki zayıflama, küresel arz-talep dengesinde görülen sınırlı açıkları gösterdi. Gümüşün altındaki yükselişten de destek aldığı belirtildi.

GÜMÜŞ TERS DE TEPEBİLİR

Bununla birlikte banka, gümüş fiyatlarının oynak seyrini koruduğuna ve mevcut seviyelerin sürdürülebilir olmayabileceğine dikkat çekti. HSBC değerlendirmesinde, endüstriyel ve mücevher talebinde yumuşama ile birlikte maden ve hurda arzında artış yaşandığını ancak buna rağmen kurumsal talebin güçlü kalmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca külçe yatırımlarında önümüzdeki dönemde potansiyel bir büyüme öngörüldüğü vurgulandı.

