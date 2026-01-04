2025’te engelli ve eski hükümlülere ne kadar hibe desteği verildi? Bakan Işıkhan açıkladı
Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin yeni bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025’in 3. döneminde 124 milyon liradan fazla hibe desteği verildiğini belirtti. İŞKUR desteğine dikkat çeken Bakan Işıkhan, kendi işini kurmak isteyenlerin yanlarında olmaya devam edecekleri mesajını verdi.
- Bakan Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına yönelik yeni bir hibe desteği açıkladı.
- 2025 yılının 3. döneminde hayata geçirilecek 288 projeye destek sağlanacak.
- Tahsis edilen hibe desteği miktarı 124 milyon lirayı aşıyor.
- İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurma, mesleki eğitim ve işe uyum projeleri desteklenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 2025 yılının 3. döneminde engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, 288 projeye destek olduklarını da belirtti.
İŞKUR DESTEĞİ
Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyenlerin her daim yanında olduklarının altını çizen Bakan Işıkhan, İŞKUR desteğini de hatırlattı.
124 MİLYON LİRADAN FAZLA HİBE
Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan.