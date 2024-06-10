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40 TL ile başladı, 30 TL ile devam etti: Fiyatı haziranda yine düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
40 TL ile başladı, 30 TL ile devam etti: Fiyatı haziranda yine düştü

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki taze bağ yapraklarının kilosu nisan ayında 40 TL'den alınıyordu. Mayıs ayında 30 TL'ye düşen bağ yaprağının kilosu haziran ayında 20 TL'den tüccarlar tarafından alınıyor.

Haziran ayında başlayan taze salamura bağ yaprakları boğucu sıcaklara rağmen bağlardan toplanarak yaprak alımı yapan tüccarlara satılıyor. Sarıgöl merkez ve mahallerinde birçok alım yerinde peşin parayla satılan taze bağ yaprakları aile ekonomilerine de önemli gelir sağlıyor.

40 TL ile başladı, 30 TL ile devam etti: Fiyatı haziranda yine düştü - 1. Resim

'ALIMLAR EYLÜL SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR'

Nisan ayında 40 TL'den aldıkları taze bağ yapraklarının şimdilerde kilosunu 20 TL'den aldıklarını belirten Çavuşlar Mahallesinden Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir" dedi.

Sarıgöllü kadınlar sabahın erken saatlerinde başladıkları yaprak toplama işlemini saat 10.30'da bitirerek topladıkları yaprakları yaprak alım merkezinde nakit paraya satarak aile ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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