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İkinci elde 1-2 ay fiyat değişimi beklenmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İkinci elde 1-2 ay fiyat değişimi beklenmiyor

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkinci el otomobilde sektör temsilcileri, 1-2 ay fiyat değişikliği beklenmediğini açıkladı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonu İş Birimi Lideri Birkan Çalışkan, yılın ilk çeyreğinde 2. el pazarının enflasyon ve sıfır araç fiyatlarındaki artışın altında bir oranda, yüzde 8’lik bir değerlenme sağlayabildiğini ve bunun sonucunda da mayısta son bir yılın en düşük fiyatlı 2. el pazarıyla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞTÜ

Çalışkan, 7 Temmuz’dan itibaren devreye girmesi beklenen ‘Genel Güvenlik Yönetmeliği’ne (GSR II) göre, sıfır araç markalarının, belli seviyede güvenlik donanımına sahip olmayan araçların tescilini ve satışını yapamayacağını vurgulayarak, “Hâlihazırda 7 Temmuz’a kadar bu stokları eritmek zorunda olan sıfır araç markaları, mayıs ayında agresif kampanyalar açıkladı. Sıfır araç fiyatlarındaki bu düşüş 2. el fiyatlarında mayıs ayında da negatif yönlü bir etki oluşturdu ve mayıs ayının özellikle ikinci yarısında 2. el fiyatlarında yüzde 2’lik aşağı doğru bir değişim gözlendi. 7 Temmuz öncesi stokları eritme baskısı neticesiyle mayıs ayında açıklanan sıfır araç kampanyalarının haziran ayında da devam ettiğini gözlemliyoruz. Buna bağlı olarak 2. el fiyatlarının da bu seviyelerde yatay olarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

1-2 AY NE DÜŞECEK NE DE YÜKSELECEK

Gelecek 1-2 aylık süreçte 2. el fiyatlarında herhangi bir değişim gözlemleneceğini düşünmediklerini bildiren Çalışkan, “2. el pazarının özellikle eylül ayından sonra yine ekonominin de şartlarına bağlı olarak olması gereken değer seviyesine doğru yükseleceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Trink sat! & arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay da son dönemde gerçekleşen 0 kilometre araç kampanyaları neticesinde gerçek satış fiyatlarında düşüş olduğunu belirterek, “Son 1 ay içerisinde gerçek satış fiyatlarında segmentine göre ortalama yüzde 3-5’e varan düşüşler görülüyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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