Çinli üreticilere gümrük barajı! Ek vergi kararı yatırımları etkiler mi?

Çin’den ithal edilen araçlara uygulanacak ilave yüzde 40’lık ek vergi, Türkiye pazarında faaliyet gösteren 12 Çinli markayı direkt etkilerken; BMW’den Dacia’ya birçok Avrupalıyı da dolaylı yoldan vuruyor. Alınan karar sonrası Türkiye’de yatırım planlayan iki dev Çinliden ilk açıklamalar geldi...

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv sektöründe uzun zamandır konuşulan ve Çinli markaların piyasadaki dominasyonunu daha dengeli hâle getirmesi beklenen karar, Resmî Gazete’de yayınlandı. Alınan kararla Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, artık tüm yakıt türlerindeki araçlar için 8 temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Bu kararla Türkiye’de faaliyet gösteren Chery, MG ve BYD gibi dev Çinli markaların yanı sıra premium sınıfa oynayan ve Çinli Geely grubu çatısı altına girdikten sonra maliyetlerini düşürerek ciddi bir kâr marjı aralığı sağlayan Volvo’yu direkt olarak vuracak. Bu kararla fiyatları ortalama yüzde 35 oranında artması beklenen 12 Çinli markanın yanı sıra, BMW, Renault, VW gibi birçok Avrupalı markanın Çin’de ürettiği modellerin de artık Türkiye pazarına girmesi fiyat rekabeti açısından mümkün olmayacak...

Öte yandan sektörde kafaları karıştıran bir diğer soru işareti ise Türkiye’de üretim planlaması yapan Çinli devlerin, alınan karar sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği. Konuyla ilgili ilk açıklamalar MG Türkiye distribütörlüğünü yapan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ve Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo’dan geldi…

FABRİKA YATIRIMI İÇİN İYİ NİYET MEKTUBU HAZIR

MG Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi; “Çin otomotiv endüstrisinin son yıllarda hem teknoloji hem de kalite anlamında batılı markaların önüne geçmesiyle dünya otomotiv camiası hareketli günler geçiriyor. Batılı otomotiv devleri bir yandan rekabet ederken diğer yandan Çinliler ile ortaklıklar yapmaya çalışıyorlar. Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti.

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MG Yönetimi, Avrupa’daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa’da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz Doğan Trend olarak, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım kararı alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konusunda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz.

Hatta geçen Aralık ayında Sanayi Bakanımız Sayın Fatih Kacır’ın liderliğinde geniş bir ekiple SAIC-MG merkezinde üst yönetimleri ile projemizi değerlendirmiş ve ülkemizin sanayi kabiliyetlerini -özellikle otomotiv üretimindeki gücümüzü- aktarmıştık. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız. Ama her hâlükarda Avrupa ve/veya Türkiye’de üretim tesisi kurulduğunda MG markalı araçlarımız bugün olduklarından daha rekabetçi fiyatlar ve özelliklerle yoluna devam edecektir.”

BAKANLIKLARLA FABRİKA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Alınan yeni kararla ilgili açıklama yapan Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, yetkili satıcılara ve müşterilere kesintisiz hizmetin devam edeceğinin altını çizerek şunları dile getirdi: Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022’de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye’yi kurduk. Hükûmetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.