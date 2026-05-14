Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 13 Mayıs akşamı oynanan ödül oyunu ve sembol mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Punta Cana ödülü için kırmızı ve mavi takım parkura çıkarken, Barış’ın yaşadığı sakatlık son bölüme damga vurdu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 son bölümde yarışmacılar, Punta Cana konaklama ödülü için karşı karşıya geldi. Survivor ödül oyununu kazanan takım, sembol oyununu kazanan yarışmacı ve Barış’ın sağlık durumu sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026 ödül oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Punta Cana ödülü için mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan parkurun ardından finale Nefise ve Sude kaldı.

Final atışlarında üstünlük sağlayan Nefise’nin aldığı sayı sonrası Survivor ödül oyununu mavi takım 12-10 kazandı. Böylece mavi takım Punta Cana konaklama ve film ödülünün sahibi oldu.

Survivor kim kazandı? Survivor 2026 ödül oyununu kazanan takım (13 Mayıs 2026)

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER SEMBOL OYUNUNU KAZANAN İSİM

Survivor son bölümde ödül oyunu öncesinde erkekler sembol oyunu oynandı. Denge odaklı etapta yarışmacılar sembolü düşürmeden mücadele etmeye çalıştı.

Survivor erkekler sembol oyununu kazanan isim Ramazan oldu. Yarışmacının performansı hem takım arkadaşlarından hem de izleyicilerden dikkat çekti.

BARIŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Barış’ın yaşadığı sakatlık korkuya neden oldu. Parkurda engelden geçmeye çalışırken acı içinde yerde kalan yarışmacıya sağlık ekibi müdahale etti.

Parmağında kırık olabileceğini söyleyen Barış, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Survivor yeni bölüm fragmanında yarışmacının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin paylaşılması bekleniyor.

