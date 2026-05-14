14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde farklı kadrolarda sözleşmeli 30 personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan şartı, eğitim durumu, yaş kriteri ve başvuru takvimi gibi detaylar adayların gündemine taşınırken, ilan kapsamında başvuru detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni personel alım ilanı, Resmi Gazete’nin 14 Mayıs 2026 tarihli sayısında yer aldı. Güvenlik görevlisinden büro personeline, temizlik görevlisinden teknik kadrolara kadar birçok farklı pozisyonu kapsayan ilana ilişkin başvuru şartları, kadro dağılımı ve sınav süreci merak konusu oldu.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 30 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre toplam 30 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak sözlü giriş sınavı ile gerçekleştirilecek. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve ilan edilen KPSS puan türlerinden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca adayların görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması şartı da aranıyor.

İlanda yaş kriterleri de açıklandı. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak gerekirken, diğer kadrolar için 35 yaş sınırı uygulanacak. Başvurular yalnızca elektronik ortam üzerinden alınacak ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için ayrıca silahlı özel güvenlik kimlik kartı şartı bulunuyor. Erkek adaylarda boy şartı aranırken, adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması gerekiyor. Temizlik ve servis personeli pozisyonları için ise ilgili SGK meslek kodlarında çalışma deneyiminin belgelenmesi isteniyor. Teknik kadrolarda görev alacak marangoz ve inşaat ustası adaylarının ise ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olması gerekiyor.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, adayların başvuru sırasında sisteme yükleyecekleri belgelerin eksiksiz olması gerektiği vurgulandı. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamalarının iptal edileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Başvuruların ardından KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak adaylar belirlenecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 30 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre personel alımı farklı eğitim düzeylerinden adayları kapsıyor. Ön lisans mezunları için koruma ve güvenlik görevlisi ile büro personeli kadroları açılırken, lisans mezunları için İnsan Kaynakları alanında büro personeli alımı yapılacak. Lise mezunlarına yönelik temizlik, servis, marangoz ve inşaat ustası kadroları da ilan kapsamında yer aldı.

Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 6 kişi

Büro Personeli (Genel): 6 kişi

Büro Personeli (Maliye/Muhasebe): 3 kişi

Büro Personeli (İK): 1 kişi

Destek Personeli (Temizlik): 8 kişi

Destek Personeli (Servis): 3 kişi

Destek Personeli (Marangoz): 1 kişi

Destek Personeli (İnşaat Ustası): 2 kişi

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 30 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuruları 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuru süreci 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Savunma Sanayii Başkanlığı- Kariyer Kapısı

(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

