OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları 8 Eylül’de açıklanacak. PISA sonuçlarında OECD’nin Türkiye’den beklentisi yüksek.

Mahmut Özay - OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher “Türkiye’nin gelişim için temeller atmaya devam ettiği düşünülünce, buna paralel bir sonuç geleceğinden hiç şüphem yok. Türkiye’deki süreci takip ediyorum ve eğitimde yapılan iyi şeylerin ilerde daha da gelişmiş sonuçlara dönüşeceğinden oldukça eminim. Türkiye harika bir örnek, Avrupa Bölgesi’nde sadece eğitime erişimi değil, aynı zamanda öğrenme çıktılarının kalitesini artırmada bu kadar ilerleme kaydeden başka ülke yok” dedi.

