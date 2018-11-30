Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunların en önemlisi, yakın geçmişte Coca-Cola’nın CEO’luğunu üstlenen Muhtar Kent olmuştu. Şimdi de Garanti Bankası’nın hâkim ortağı, İspanyol Bancı Bilbao Vizcaya Argentaria’ya (BBVA), Üst Düzey Yönetici (CEO) olarak Onur Genç atandı. Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmüş olan Onur Genç “Bu, benim için de büyük bir sürpriz oldu” dedi. Yönetici olarak talepkâr biri olduğunu ancak bireysel performanslara önem verdiğini vurgulayan Genç “Takım çalışması, güven, sorumluluk ve hızlı bir şekilde eyleme geçme” ilkelerini temel aldığını kaydetti. Büyük şirketler ve kişilerle çalıştığı için şanslı kariyere sahip olduğunu ifade eden Genç, 13 yılını geçirdiği McKinsey firmasındayken dört ülkede yaşadığını ve ondan fazla ülkede projeler gerçekleştirdiğini anlattı. McKinsey’den sonra Türkiye’de Garanti Bankası ve ardından BBVA’nın ABD’deki bankasında yöneticilik yaptığını anlatan Genç “İnanılmaz tecrübeler kazandım ve her zaman gerçek başarının müşteri, çalışan, hissedar ve toplumun geneline hizmet olduğuna inandım” açıklamasında bulundu. Evli ve ikiz çocuk babası 44 yaşındaki Genç; 31 Aralık’ta resmî olarak görevine başlayacağını, ilk olarak Madrid’de ailesi için bir ev ve çocuklarına okul bulacağını, İspanyolcasını geliştireceğini söyledi.