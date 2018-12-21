Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili uyarıda bulunan Merkez Bankası; ekonomideki yavaşlamanın “yurt içi talep kaynaklı” olarak sürdüğüne dikkat çekerek “Enflasyondaki hızlı yükselişle birlikte reel gelirlerde gözlenen düşüş, talebi sınırlamaktadır” dedi. 13 Aralık tarihli PPK toplantı özetinde şu ifadelere yer verildi: Yurt içi talebe bağlı olarak ithalatta gözlenen sert düşüşün yanında, mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyir, iktisadi faaliyetteki daralmayı sınırladı. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Özellikle Cari dengedeki hızlı iyileşmenin, önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir...