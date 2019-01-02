İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2970 liradan alınan dolar 5,2990 liradan, 6,0870 liradan alınan euro ise 6,0890 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,29 liradan, euro ise 6,05 liradan satılmıştı.
Dolar, 5,29'un üzerinde
02.01.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,2990 liradan, euro ise 6,0890 liradan güne başladı.
Etiketler : Dolar,ekonomi,
596255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596255.aspx
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