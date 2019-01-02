İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2970 liradan alınan dolar 5,2990 liradan, 6,0870 liradan alınan euro ise 6,0890 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,29 liradan, euro ise 6,05 liradan satılmıştı. 