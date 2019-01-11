Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından “Sporla Kal Güvende Kal” paneli düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının destek verdiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, gençlere tavsiyelerde bulundu. “Genç yaşınızda bağımlılıkların esiri olmayın. Gerçek özgürlük bağımlılıklardan azade olmaktır” diyen Erdoğan, şunları konuştu: Unutmayın sizin sahip olduğunuz bu hazine günden güne eriyecektir. O sebeple ileride nasıl bir hayatınızın olacağını şimdi ekeceğiniz tohumlar belirleyecek. Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi, sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. İç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın, sporun bir dalı ile mutlaka ilgilenin. Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun.

TELEVİZYONLARA ELEŞTİRİ

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 21 yaşında İstanbul’u fethettiğini örnek gösteren Emine Erdoğan “Geçmişteki büyük insanların özelliklerine baktığınızda hepsinin birçok alanda devrimler yapacak kadar usta olduğunu görürsünüz. Bir devlet adamı aynı anda bir sporcu, bir bilim adamı, bir müzisyen olabilir. Uyuşturucu kullanım yaşının 15’in altına düştüğü dünyamızda panzehir olarak bizim de spor ve sanat gibi şifa kaynaklarına sarılmamız gerekiyor. Haberlerle, kurgu adı altında zihinlere pompalanan gizli reklamlarla uyuşturucunun bir yaşam kültürü olarak algılanmasının önüne geçmeliyiz. Televizyon ekranları insanlığı iyiliğe, merhamete, adalete, vicdana davet eden pencereler olsun.