Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım araçları içerisinde yeni yılda borsanın performansı öne çıkıyor. Ocak ayında 88 bin 900 civarından başlayan hareket, 104 bine kadar devam etti. Bu süreçte endeksin getirisi, yüzde 17’yi buldu. Yükseliş, yabancı alımlarıyla gerçekleşti. Hem küresel anlamda alım iştahının artması hem de Türkiye’nin risk priminin hızla düşmesi ve hisse senetlerinin ucuz kalması, borsanın itici gücü oldu. Borsa İstanbul’da ocak ayında net 798 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcı, 2017’den bu yana en yüksek tutarlı alımını da gerçekleştirmiş oldu. Yabancı yatırımcıların ocakta en çok tercih ettiği hisseler arasında bankalar öne çıktı.

Yabancı yatırımcılar, 2018’in tamamında 2 milyar doların üzerinde net satış yapmıştı. Geçen yıl borsa, yüzde 43 değer kaybetmişti. Son 22 yılın en iyi ocak ayı performansını gösteren BİST 100 endeksi, 2018’deki kayıplarının da önemli bir kısmını telafi etmiş oldu. Analistler, ABD Merkez Bankasının 2018’in son toplantısında başlayan ve FED yetkililerinin açıklamaları ile devam eden para politikasında gevşeme sinyallerinin, yatırımcılardaki risk iştahını artırdığını belirterek, bunun da başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülke varlıklarına pozitif yansıdığını söyledi. Fed’in 30 Ocak’taki toplantısında beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesi ve “sabırlı olacağız” ifadesini kullanması ile, yabancı yatırımcının beklentilerinin şimdilik gerçekleştiğini, bu yüzden şubat ayının ilk günlerinde kâr satışlarının görüldüğünü kaydeden analistler, orta vadede ise pozitif seyrin sürmesinin beklendiğini vurguladı.

AKBANK'I ALDILAR, THY'Yİ SATTILAR

Akbank, 104 milyon dolarla ocakta yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Onu 83,9 milyon dolar ile Yapı Kredi, 78,1 milyon dolar ile Petkim, 72,1 milyon dolar ile Türk Telekom, 66,7 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 62,1 milyon dolar ile İş Bankası (C) izledi. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise THY, 141,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. En fazla satışın yapıldığı diğer hisse senetleri ise; 23,1 milyon dolar ile Koza Anadolu Metal, 8,3 milyon dolar ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3,3 milyon dolar ile Soda Sanayi ve 2,5 milyon dolar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

DÖVİZ HESAPLARI 220 MİLYAR TL ARTTI

Türk lirasının geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere yaradı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz hesapları, 2018’de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artarak 952 milyar 751 milyon liraya ulaştı. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir yıllık süreçte, miktar bazında 220 milyar 462 milyon lira arttığına işaret etti. Kıymetli maden (altın) hesapları ise, 2018’de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 71,7 arttı ve 41 milyar 391 milyon liraya çıktı. Söz konusu hesapların 2017 sonu itibarıyla değeri, 24 milyar 103 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Burada da neredeyse iki kata yakın artış yaşandı. Öte yandan, yurt içi ve dışı yerleşik mudilerin Türk parası mevduatı da, geçen yıl, 2017’ye göre yüzde 9,1 artarak 1 trilyon 41 milyar 734 milyon liraya ulaştı.