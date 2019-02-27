Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ambalajlı su sektöründa faaliyet gösteren ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye AŞ “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında bir kampanya başlattı. Hamidiye damacana suyu 9 liradan son tüketiciye ulaştıran şirket, 1,5 yıldır fiyat artışı yapmadığını, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerinde de yüzde 10 indirim uyguladığını duyurdu. Kampanya hakkında bilgi veren Hamidiye Genel Müdürü Halim Tosun “Biz halkımıza en iyi suyu yıllardır en uygun fiyata sunuyoruz. 1,5 yıldır damacana su fiyatı 9 lira” dedi.

DİĞER ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Halim Tosun “Ben buradan diğer su üreticilerini de fiyatlarını makul seviyelere çekmeye davet ediyorum. Biz yapabiliyorsak diğer su markaları da damacana suyu 9 liraya vatandaşımıza ulaştırabilir” dedi. Tosun, farklı fiyatla karşılaşan tüketicilerin ALO 153 Beyaz Masa, 4441902 çağrı merkezi yoluyla kendilerine ulaşmasını istedi.

Ürün Fiyat

19 lt. damacana 9,00

110 cc bardak su (100’lü koli) 18,00

180 cc bardak su (60’lı koli 12,15

200 cc bardak su (60’lı koli) 12,15

0,50 ltre pet şişe (24’lü koli) 12,50

1,50 lt pet şişe su (12’li koli) 12,50

5 lt pet şişe su (4’lü koli) 12,50

10 lt pet şişe su (2’li koli) 12,50

19 lt pet şişe su adet 12,50