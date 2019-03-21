Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - ANKARA

icaret Bakanlığı ürün güvenliği noktasında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hâlihazırda taslak olan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’yle nihai kullanıcıdan ürün geri çağırma konusunda çalışmaları artırdıklarını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bu ürünleri marketlerden toplayabiliyordunuz. Ama nihai kullanıcı, siz satın aldıktan sonra dahi sizden onun geri iadesi alınabilecek. Ürün güvenliğinde kalitesiz ürünün satış yerinden toplanması mümkündü. Ama şu anda nihai kullanıcıya ulaşmasında bile geri çağrılma şartı getiriyoruz” dedi. Bir grup gazeteciye hazırlıkları son aşamaya gelen Perakende Yasa taslağı ve hal denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ruhsar Pekcan, yeni yönetmelikte satış sonrası hizmet verilecekler arasına yeni ürünlerin eklendiğini ifade etti ve şu bilgileri verdi: Drone, elektrikli kaykaylar, ebeveyn monitörü, usb fan, tabletler, ekran kartları, araç içi kamera, konutlar için kullanılan sesli ve görüntülü konuşma sistemleri, akıllı TV kutuları, akıllı saatler ve bileklikler” gibi yeni teknolojik ürünler ekledik. Bu ürünler için de satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü öngörüldü. Böylelikle tüketicilerimiz bu yeni ürünler için de satış sonrası hizmet güvencesine ulaşmış olacak.

ÇOK FAZLA SAHTE SERVİS VAR

Piyasada çok fazla sahte servis olduğuna vurgu yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bunun önüne geçmek için de her ürünle ilgili kendi onaylı servislerini kendi web sitelerinde, irtibatlarıyla beraber yayınlanması zorunluluğunu getirdik. Böylelikle tüketicilerin, internet sitesi üzerinden servis bilgilerine ulaşarak, sahte yetkili servis tuzağına düşmesi engellenmiş olacak” ifadelerini kullandı. Pekcan “Daha tüketici odaklı olmaya özen göstermeye çalışıyoruz. Haklarını duyurmaya çalışıyoruz. Bankalarla olsun, ev alırken olsun, tatil alırken olsun imza altına alıyorlar ama oralarda cayma hakkını kabul etmiyorlar. Ama onların cayma hakkı var, iptal etme hakları var. Bunların duyurularını da yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Market markaları sınırlanıyor yöresel ürünlere yer açılıyor

Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası çalışmalarına ilişkin “Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Bunu sınırlayıp yöresel ürünlerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız” dedi. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘esnaf buluşması’ programında konuşan Bakan Pekcan “Perakende Yasası ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyor. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Bu üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar hâline getirmedikçe, ihracatçı yapamayız. Sizleri, el ele vererek ülke ekonomimizi daha güzele, refah düzeyimizi daha da artıracak tedbirleri beraber alarak, hepinizi ihracatçı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

444’lü numaraya normal tarife

Yetkili servis istasyonları arandığında farklı tarife sebebiyle tüketiciler yüksek telefon ücretine maruz kalıyor. bunun önüne geçen bir düzenleme yapacağız. Düzenleme ile çağrı merkezleri normal tarife üzerinden ücretlendirilecek.

Yerinde bakıma belge şartı yok

Kombi, buzdolabı, sıhhi tesisat gibi sökülmesi zor olan ürünlerin yerinde servisi durumunda malın teslim alındığına dair belge düzenleme zorunluluğu kaldırılacak, tereddütler giderilecek.

Fiyatlar aşağı doğru değişiyor

Şubat ayının başında eşzamanlı denetimlerde İstanbul ve Ankara hallerinde 1’e 8, 1’e 9, 1’e 4 fiyat artışları tespit ettik. Akabinde 3 gün içinde yüzde 45’e varan aşağı gelişler oldu. Eskiden mukayese edecek referans fiyatımız yoktu. Artık var. Haftalık takip ediyoruz. Piyasa regüle oluyor.

Markete mesafe sınırı getiriyoruz

Esnaf, bazı marketlerin çok yakın yerlerde açıldığından şikayetçi. ‘O kadar yakın ki bize yaşama şansı kalmadı’ diyorlar. Perakende yasası ile mesafe sınırı getirmeyi planlıyoruz. Perakende programımızda denemeyi sonbaharda yapar, yılbaşında başlatırız. Herkes online izin almaya başladığında dışarıdan müdahale edemediğinde çözüm olur diye düşünüyorum.