Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

İthalata bağımlı olan sektörde Tayland menşeli sahte firmaların Türk ithalatçıları “Ucuz kâğıt satıyoruz” diyerek dolandırdığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıkta Tayland’dan ucuz kâğıt ve kâğıt ürünleri satıldığına dair yanıltıcı haberlerin yayılması sağlanarak, iş adamları profesyonelce hazırlanmış sahte sitelere yönlendiriliyor. Piyasada 70 ila 80 gram bir top A4 kâğıt yaklaşık 2,5 dolardan satışa sunulurken dolandırıcılar kağıdı 1 doların altında satışa sunduklarını iddia ederek Türk firmaları ağına düşürüyor. Firmalar anlaştıkları tutarın büyük kısmını peşin ödediklerinde ise iş işten geçmiş oluyor.

Türk firmalarından gelen şikâyetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tayland’da kâğıt sektörü ile ilgili olarak detaylı bilgi alınabilecek derneğin iletişim bilgilerini paylaştı. Ayrıca Tayland’da faaliyet gösteren kâğıt üreticilerinin listesi de verildi.