Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı fırınlar 300 gram ramazan pidesini 2,5 lira, 500 gram yumurtalı pideyi 5 liradan satmayı planlıyor. Cumhuriyet Lezzet Dünyası Yöneticisi Sabri Bingöl, “Bu sene Ankara’daki pide fiyatları federasyonumuz tarafından belirlendi. Geçen sene 275 gram pide 2 liraydı. Yumurtalı pide, yine bu yıl açıklanan fiyattan satılmıştı. Oruç tuttuğumuz için akşama kadar midemiz aç kalıyor. Bu yüzden pideyi çok sıcak tüketmemek gerekiyor” dedi. Nimet Fırını Yöneticisi Osman Atak da ön hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, “Ramazan pidesi için özel un getirtiyoruz. Çalışma saatlerimizi ayarladık. Allah nasip ederse 7 Mayıs’ta ilk pidemizi çıkaracağız. Müşteriler genel olarak yumurtalı pideyi tercih ediyor. Herkesin ihtiyacına göre üretim yapacağız. Bu yıl un fiyatlarına zam geldi. 300 gram pideyi 2,5 liradan satışa sunacağız” diye konuştu.