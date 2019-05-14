Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerginlikler, küresel piyasalara da yansıdı. Söz konusu yaptırım çıkmazı sonucu Pazartesi günü küresel piyasalar ekside seyretti.

Küresel gelişmelerin oluşturduğu gerginliğin yanında kripto para birimleri piyasalarında, dünyanın en büyük borsası Binance’e yapılan ve 40 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmasıyla sonuçlanan siber saldırı sonrası Binance, “daha geniş bir güvenlik ağıyla” operasyonlara gelecek hafta devam edileceğini duyurdu.



Binance’in yanında kripto para birimi borsası Bitfinex de, apılan ICO’da (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) 10 gün içinde 1 milyar dolar elde edildiğini duyurdu. Bitfinex’in CTO’su Paolo Ardoino, "Özel şirketlerin, sektörümüzdeki devler ve sektörün dışındakiler, her biri 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptılar. Yine içeriden ve dışarıdan bir sürü kullanıcının her biri 1 milyon doların üzerinde yatırımda bulundu” dedi.

Söz konusu gelişmelerle, küresel yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin 2019’un en yüksek düzeyi olan 8,167 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 13.61 artışla 8,016 dolara yükseldi ve 141 milyar 802 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.3’ünü oluşturdu.



Bitcoin’deki artışa paralel olarak piyasanın ikinci ve üçüncü en büyük birimleri Ethereum ve Ripple’da da yılın en yüksek düzeyleri görülürken, Ethereum yüzde 10.67 artış ile 200 doların üzerine çıktı ve Ripple de yüzde 22.31 artışla en yüksek hacimli 10’daki ve 100’deki artış eğilimine öncülük etti. Toplam 2,173 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 8.43, yüzde 6.79, yüzde 1.15, yüzde 0.89, yüzde 0.63, yüzde 0.03 ve yüzde 0.03 ile sırasıyla yalnızca Maximine Coin, KuCoin Shares, Waves, Ravencoin, iExec RLC, USD Coin ve TrueUSD düştü.

Piyasadaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 26 milyar dolara denk gelen yüzde 22 artışla 239 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Piyasa hacmi, en son Kasım 2018’de 200 milyar dolar düzeyini aşmıştı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 96 milyar 829 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 13.61

Ethereum yüzde 10.67

Ripple yüzde 22.31

Bitcoin Cash yüzde 12.63

Litecoin yüzde 6.67

EOS yüzde 13.62

Binance Coin yüzde 7.14

Tether yüzde 1.03

Stellar yüzde 10.73

Cardano yüzde 10.45 yükseldi. (Grafik)