Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kurslara 6 bin 928’i erkek, 34 bin 374’ü kadın olmak üzere 41 binden fazla kişi katıldı. Çalışma hayatında dezavantajlı grupları hedef alan eğitimlerde uygulamalı ve teorik eğitim veriliyor. Çalışma hayatında dezavantajlı konumda olan grupların, işgücü piyasalarında toplumsal ve ekonomik entegrasyonlarının daha düşük olmasından yola çıkan İŞKUR, özel politika ve uygulama gerektiren kişi ve gruplara yönelik mesleki eğitim kursları düzenliyor. İstihdamda diğer kişilere göre daha fazla güçlük çekilen bu gruptaki kişiler kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelli ve aileleri, madde bağımlıları, yabancı ve göçmenler, romanlar gibi dezavantajlı konumda olan kişilerden oluşuyor. Kurs sonrasında kursiyerlerin en az yüzde 50’si istihdam ediliyor. Bu çerçevede 2018 yılında “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Protokolü” (MEGİP) 2018 yılında hayata geçirilmişti. Protokol ile işgücü piyasasının talep ettiği nitelikli işgücü talebinin karşılanması amaçlanırken, uygulamalı ve teorik eğitimler bir arada veriliyor. Kurs sonrasında kursiyerlerin en az yüzde 50’si istihdam ediliyor. 2018 yılında MEGİP protokolü ile düzenlenen kurslara 8 bin 386 kişi katıldı.