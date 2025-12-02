Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 621 yıldır ayakta duran Selçuklu eseri Yelmaniye Camii, giriş kapısındaki dönebilen denge sütunları ve ince taş işçiliğiyle hem mimari hem de tarihi açıdan büyük ilgi görüyor.

Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ve Timur döneminde Emir Taceddin Yelman Bin Keykubat tarafından 1404 yılında yaptırılan tarihi cami, giriş kapısının her iki yanında bulunan denge sütunlarıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

621 yıldır ayakta kalan Yelmaniye Camisi'nin en ayrıcalıklı özelliği, giriş kapısının her iki tarafında bulunan denge sütunları. Bu sütunlar, caminin statik dengesini ve geçirdiği depremlerde herhangi bir hasar alıp almadığını gösteriyor. Yaşanan bir afet sonrasında sütunlar dönmezse, caminin temelinde veya dengesinde bir bozukluk olduğu anlaşılıyor. Halen ibadete açık olan tarihi cami, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

“SÜTUNLAR KENDİ EKSENİ ETRAFINDA DÖNEBİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP”

Cami hakkında bilgiler aktaran yöre sakinlerinden İbrahim Köse, "Bu cami aslında bir medresenin mescididir. Miladi takvime göre 1404 yılında dönemin Çemişgezek Beyi Emir Taceddin Yelman Bin Keykubat tarafından yapılmış. Bu caminin en büyük özelliklerinden biri sekizgen sütunlara sahip olmasıdır. Kapının her iki yanındaki bu sekizgen sütunlar, yapının depreme olan mukavemetini anlayabilmek için yapılmış. Herhangi bir göçük veya çökme oluştuğunda varlık sebebini gösteriyor. Bu sütunlar kendi ekseni etrafında dönebilme özelliğine sahip. Cami günümüzde hala ibadete açıktır ve Çemişgezek ilçemizin çok kıymetli eserlerinden biridir. Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtmaktadır. Cami girişinde bulunan her iki sütun da çok güzel bir işçilikle yapılmış. Üzerindeki işlemeler taşa adeta bir ruh katmış. Depremin oluşturabileceği herhangi bir yapısal bozukluğu anlayabilmek için kendi ekseni etrafında dönebilen sütunlardır. Bu sütunların en önemli özelliklerinden biri de, Türkiye'de bu örneklerin çok nadir bulunmasıdır. Türkiye'deki birçok camide bu sütunlar yoktur. Tunceli'nin Çemişgezek gibi küçük bir ilçesinde bulunması buraya büyük bir önem katıyor."

