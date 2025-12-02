3 gün arayla ikinci kez yangın kabusu! Bir aile ölümden döndü
Antalya’da bir aile 3 gün arayla ikinci kez yangın kabusunu yaşadı. Cumartesi günü 3 çocuğun alevler ortasından kurtulduğu ailenin taşındığı aynı apartmandaki yeni dairede de yangın çıktı. İkinci kez aynı korkuyu yaşayan aile, ölümden döndü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında alevlerin ortasında mahsur kalan 3 çocuk, mahalleli ve inşaat işçilerinin yardımı ile yangından çıkarılmıştı.
BİR YANGIN DEHŞETİ DAHA
Eve küle dönen aile, eşyalarıyla alt kata taşınmıştı. Ailenin taşındığı yeni dairede de yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, çatısından dumanlar yükselen binada mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu alevlerin arasından kurtardı.
AHŞAP EŞYALAR TUTUŞMUŞ
Yangının dairenin çatısındaki ahşap ve yanan odada bulunan bazı eşyaların tutuşması sonucunda çıktığı tespit edildi.
EKİPLER ÖNCEKİ YANGINDA UYARMIŞ
1'i engelli 3 çocuğuyla birlikte yaşayan annenin 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan çıkan ilk yangında ekiplerin yanan daire tamamen temizlenip çatısı onarılmadan soba yakılmaması konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen binanın diğer dairelerinde soba yakıldığı öğrenildi.