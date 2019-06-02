Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmde rekor üstüne rekor kırılırken, bir yandan sektörle ilgili önemli düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda “Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kanunla, Turizmi Teşvik Kanunu’nda yer alan ve Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının, Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkân veren düzenleme kaldırıldı. Bundan sonra yabancı bayraklı yatlar; gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek. Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması, yolcu taşımacılığı sayılmayacak. Belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi araçları işletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan işletmecilere, Bakanlıkça 10 bin lira idari ceza verilecek.