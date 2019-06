Türkiye Gazetesi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada, çiftçilerin zarar edip, tüccarların çeklerinin ödenmediğini belirterek, “Adana karpuzu tadı, rengi, kokusu, aromasıyla Türkiye’de en iyi karpuzlardan biri. Adana’da Merkez Park’ta Karpuz Festivali yapılacak ama biz bu festivali gönül rahatlığıyla yapmak isteriz. Karpuz fiyatları çok ucuz olduğu için buruk bir sevinçle bu festivali yapacağız” dedi.

Adana karpuzunun bu yıl havaların çok serin ve yağışlı geçmesinden dolayı Mayıs’ın ortalarında hasat edildiğini hatırlatan Doğan, “Karpuz ilk çıktığında 2-2.5 TL arasında toptan piyasaya sürüldü. Ve bizler Adana’nın markası olan karpuzu korumak için ham karpuz timleri oluşturduk. 12 ekip vardı bu ekipler sahada çalışmalarını yaptı ama maalesef ham karpuz timleri bu yıl görevini yerine getiremedi. Öyle olunca da bayramdan önce karpuz fiyatları yüksekken ham karpuz kırımları başladı bu da fiyatları birden bire düşürdü. Karpuz fiyatları şuan 30-40 kuruş arasında değişmekte ve üreticimizde para kazanamamakta. Çünkü karpuzun 1 dönüm maliyeti 3.5-4,5 bin TL'ye mal olmakta. Ve tüccarlarımız üreticilerimiz zarar etmekte. Bu zararın devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Nasıl ki soğan da patates de fiyatlar yüksek olunca Cumhurbaşkanımız ‘soğanı patatesi halkımıza pay ediyoruz’ diyorsa karpuzda da böyle bir önlemin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Şu anda tüccarların çeklerinin ödenemediğinin altını çizen Doğan, “Çiftçilerimiz mağdur. Tüccar-çiftçi arasında mahkemeler kurulmakta. Bu da üreticimizi zarara sokmakta. Üreticilerimizi şu anda çeklerini ve senetlerini ödeyemiyor. Bir an önce hükümetimizden destek bekliyoruz. Tarlada karpuzun fiyatı 20,30,40 kuruşa kadar değişmekte pazarda ise bunun 4-5 katı fiyatına satılmakta. Aslında karpuz fiyatının tarlada şu anda 1 TL altında olmaması gerekirdi” dedi.

Adana Karpuzcular Derneği Başkanı İbrahim Savaş da olumsuz hava şartları ve bayram sürecinde olgunlaşmamış karpuzların piyasaya sürülmesiyle birlikte Çukurova üreticisi, tüccarı ve Türkiye’nin 81 ilinde karpuzla uğraşan insanların büyük zarar ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Geçen yıl 27 Nisan’da karpuz hasadı yapılırken bu yıl 20 Mayıs’ta Türkiye’ye Çukurova’dan sevkiyat başladı. Karpuz üretiminin fazla olması hasadın kısalması sebebiyle hasat sürecinde ramazan, bayram ve yağışların olması sebebiyle şu an karpuzlar maliyetlerinin yüzde 50-60 altında satılmakta bu da üreticileri mağdur etmekte şu an Çukurova’da insanlar umutsuz. Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünüyorlar. İnsanlar evini satmakta, arabasını satmakta. Yine de şereflerini kurtarmak için önümüzdeki yıl karpuz hasadını tekrar yapabilmeleri için devletin mutlaka kudret elinin yanında şefkat elini de göstermesi gerekir.”

Karpuz üreticisi Cumali Ataman iflasın eşiğinde olduklarını belirterek, “Tarlada 600-650 TL karpuzumuzun maliyeti var ve şu an en fazla 400’e satışımız var. Bunu da gelen marketçiler seçtiğinden yarısı yerde kalıyor. İstek hiç yok şu an çok büyük zarardayız. Devletten istediğimiz çeklerimizin 1 yıl ertelenmesi. Bizler çok mağduruz ve devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Tüccarlar, üreticiler olarak çok mağduruz çeklerini ödeyemeyecek artık intihara gidecek durumda olan arkadaşlarımız var. Karpuzun bu kadar düşeceğini tahmin etmedik” ifadelerini kullandı.