Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, marketlerin kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti. Marketlerdeki fiyatları özellikle incelediğini söyleyen Kılıç “Baktım, 50 kuruşa ürünü almış ama 4,5 lira satış fiyatı koymuş. 2 lira raf maliyeti yazmış. 50 kuruşa aldığın ürünün 2 lira raf maliyeti olur mu? Marketlerin pazar payları çok geniş. Ürünü elden çıkaramama gibi bir sorun da yaşamıyor. Sürümden kazansa daha iyi olmaz mı? Fakat market zincirleri ‘dayıbaşlar aracılığıyla önceden mevsimlik işçileri ayarladığını, bundan dolayı üreticilerin hasat zamanı iş gücü temininde zorluk yaşadığını biliyoruz. Dayıbaşları bu işten komisyon alarak para kazanıyor. 10 bin veya 20 bin dönüm tarlası olan üretici de fırsatçı zincir mağazalara ürünü zarar etme pahasına satmak zorunda kalıyor. Hâlbuki üreticiyi yaşatmamız ve elinden tutmamız gerekiyor. Üretici çalışan, hayatı tarlada, güneşin altında geçen adamdır. Ürünü satıp mutlu olmalı. Evine dönerken ‘Bu yıl da emeğimiz boşa gitti’ diyorsa burada bir sıkıntı var” dedi.

1 LİRAYA DOMATES OLMAZ

Bolluk ve bereketin her mevsim olması için ürün planlamasının şart olduğunu söyleyen Prof. Kılıç “Eğer biz 1 liraya salatalık veya domates alıyorsak, üreticiyi öldürüyoruz demektir, üretici zor günler yaşıyor demektir. Oysa üreticinin ayakta kalması lazım. Biz 1 liraya domates veya salatalık alıyorsak üreticiyi öldürüyoruz demektir. Oysa bizim çiftçinin kazanç sağlayıp hayat seviyesini medenileştirmemiz gerekiyor. Bunun için de üretici kazanmalı” ifadesini kullandı.

HER YERİ ALTIN YAPSAK ÜRETEN BULAMAYACAĞIZ

Hükûmetin üreticiye sadece bu yıl yaklaşık 16 milyar lira destek verdiğini, üreticinin böyle ayakta durabildiğini söyleyen Kılıç “Bu destek verilmemiş olsaydı şu anda hiçbirinin ayakta durması mümkün değildi. Ancak bu politikalarımızı geliştirerek devam ettiremezsek birkaç yıl sonra köylere tonlarca para döksek, vatandaşın her tarafını altınla kaplasak bile kimse tarlada bir şey üretmeyecek.

Çünkü şehirler kolay ve cezbedici yerler. Herkes kendisine göre bir gelecek kurabileceğini düşünüyor. Birçoğu geldiğine sonradan pişman olsa da geçen zaman içerisinde köyle bir alakası kalmıyor ve tarım alanlarımız kullanılamaz hâle geliyor. Şu an kullanılmayan çok miktarda tarım arazisi var” dedi.