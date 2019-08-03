Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimin artması için destek paketlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gençleri kırsala çekecek teşvikleri açıklayan Bakanlık, şimdi de yatırımcılara destek vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda; kırsalda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi, ürünlerin pazarlanması ve alternatif kaynakların oluşturulması için, 81 ilde hibe desteği sunulacak. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, yarım kalanların tamamlanması ve kapasite artırımına kadar birçok alana el atılacak. Bakanlığın vereceği hibeler; tıbbi aromatik ürün işleme tesislerini, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımlarını, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımları ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarını kapsayacak. Ayrıca kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri ve el sanatları ile katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar da, hibe desteğinden faydalanabilecek. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis yatırım başvurularında da hibe alınabilecek. Önümüzdeki yılın sonuna kadar yürürlükte kalacak hibe paketi ile; gıda güvenliğinin artırılmasını ve kırsalda ekonomik altyapının güçlendirilmesi hedefliyor. Destekle, tarım ve tarım dışı istihdamının artması, genç ve kadın girişimcilerin kırsala çekilmesi planlanıyor.

BU ŞARTLARA DİKKAT

Yatırım projelerinin fiziki tamamlanma süresi 15 Kasım 2020’de son bulacak. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin çiftçi kayıt sistemine üye olmaları gerekecek. Kooperatiflerin ve birliklerin alabileceği hibelerde üst limit; yeni yatırımlar için 2,5 milyon lira, tamamlama projeleri için 1 milyon 750 bin lira ve kapasite artırımları için 1 milyon 250 bin lira olacak. Gerçek kişilerin projelerinde ise üst limitler; 1 milyon 250 bin lira ile 750 bin lira arasında değişecek.

HAZİNE ARAZİLERİ 'EKEN'E SATILACAK

Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle; Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve şehir içinde kalan tarım arazileri, talep hâlinde kullanıcılara satılabilecek. Konuyla ilgili yayımlanan tebliğe göre; satış işlemleri rayiç bedelin yarısı üzerinden yapılacak. Bu araziler tarımsal amaç dışında kullanılamayacak. Peşin ödemelerde, satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu bedel, idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek. Kalanı ise en fazla beş yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenecek.