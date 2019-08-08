Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deri mühendisliğinde kontenjan ilk tercihlerde yüzde 100 doluluğa ulaşırken, tekstil mühendisliğinde de, doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünü 430 puanı olan öğrenciler tercih ederken İzmir’de, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin mühendis ihtiyacına büyük oranda cevap veren Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliklerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve taban puanlarında büyük artışlar göze çarptı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 12 üniversitedeki tekstil mühendisliklerinde doluluk oranı geçen yıllarda yüzde 40’lar seviyesinde iken bu yıl yüzde 92 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek “Ek yerleştirmelerle tüm tekstil mühendisliklerinde yüzde 100’lük doluluk oranına erişeceğimizi öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda tekstil mühendisliklerinin daha çok tercih edilmesini ve eski parlak günlerine dönmesini bekliyoruz” dedi.



ASGARİ ÜCRET KADAR BURS

Tekstil ve deri mühendisliğini tercih edecek ilk 20 binde yer alan gençler asgari ücret kadar bursa hak kazanacak.