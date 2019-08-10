Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paraları ayırt edici makineler, kalemler, kabartma kısımlarla tespit edilmek üzere çeşitli güvenhlik unsurları olduğunu söyleyen Mahmut Şahin “Bütün sene uğraştığınız 8-10 bin liralık hayvan biranda sahte parayla uçup gidecek. Üstelik sahte parayı aldığınızda harcarsanız siz de suçlu duruma düşüyorsunuz. Parayı alırken acele etmeyin, mutlaka kontrol edin. Uzaktan satışa mesafeli durun. Bu tür durumda çözmekte zorlanıyoruz. Kaldı ki internetten canlı hayvan alınmaz, görerek almalı” dedi.