Paraları ayırt edici makineler, kalemler, kabartma kısımlarla tespit edilmek üzere çeşitli güvenhlik unsurları olduğunu söyleyen Mahmut Şahin “Bütün sene uğraştığınız 8-10 bin liralık hayvan biranda sahte parayla uçup gidecek. Üstelik sahte parayı aldığınızda harcarsanız siz de suçlu duruma düşüyorsunuz. Parayı alırken acele etmeyin, mutlaka kontrol edin. Uzaktan satışa mesafeli durun. Bu tür durumda çözmekte zorlanıyoruz. Kaldı ki internetten canlı hayvan alınmaz, görerek almalı” dedi.
Vatandaşa sahte para uyarısı
10.08.2019 - 04:04 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların sahte para kontrol makinesi ve kalemine dahi takılmayan paralar ürettiğini belirterek, besicilere, acele etmeden müşteriyi tanıyarak satış yapmalarını tavsiye etti.
Etiketler : sahte para,
642987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/642987.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER