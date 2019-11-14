Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.047 puanlık azalışla 103 bin 780 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kaybetti.