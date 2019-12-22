Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

1 trilyon 470 milyar dolarlık küresel gıda pazarından pay almak isteyen Türkiye, gözünü Uzak Doğu’ya dikti. Bu doğrultuda önceki gün Ticaret Bakanlığının öncülüğünde Yerinde Pazar Araştırma projesinin detayları masaya yatırıldı. Özellikle tüm dünyanın gözünü çevirdiği Çin, Japonya ve Hindistan’daki fırsatlar ve pazar potansiyeli mercek altına alındı.

Raporda Çin’in tüketim alışkanlığının gittikçe batı kültürüne yaklaştığı belirtilerek, müşteriyi cezbedecek ambalajların kullanılmasını öneriliyor. Çin pazarında potansiyeli olan ürün gruplarına bakıldığında makarna ve eriştenin önemli potansiyeli olduğuna dikkat çekiliyor. Yine, kuru meyve, sert kabuklu meyve ve atıştırmalık sektöründe çok fazla sayıda marka olmasına rağmen, hiçbir ülkenin Çin’de yüzde 5’in üzerinde pazar payına sahip olmadığı, bu nedenle bu ülkede önemli potansiyelin olduğu kaydedildi.

Öte yandan Türk lirasının Japon yeni karşısında son yıllarda üstün olması sebebiyle Japonya’ya gıda ihracatının cazip olduğu belirtiliyor. Mevcut durumda Japonya’ya bal ihraç edemeyen Türkiye’nin, yapılacak çalışmalarla, dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olarak bu ülke pazarından pay alabileceği vurgulandı. Hindistan tarafında ise eyaletler arasında büyük farklılıklar olduğu belirtilerek bu ülkeye satış yapmak isteyen firmaların araştırma yaparak Hintli tüketicinin ihtiyaçlarını belirlenmesini tavsiye ediyor. Hindistan’da iş yapma pratiklerinin uzun sürebildiği ifade edilirken, pazara uzun vadeli bakılması ve sabırlı olunması gerektiği vurgulanıyor. Yine, Hindistan’da ucuz ürünlerin popüler hâle geldiğinden söz ediliyor.