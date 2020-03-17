Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz hafta aynı üreticinin, aynı markadaki el dezenfektanı ürününün fiyatı önce 70 liraya, sonra 200 liraya kadar çıktı. Aynı miktardaki söz konusu ürün, bu hafta 460 liraya kadar çıktı. Bu durum, ürünün imalatçısının da isyanına sebep oldu. Dezenfektan üreticisi şirket “Liste fiyatlarımızda oynama olmadığı halde 1’e alanlar 5’e satıyor” açıklaması yaptı. Fakat fırsatçının 1’e alıp 10’a sattığı, e-ticaret sitelerinde bire bir görüldü. Hepsiburada adlı şirket, 2 hafta önce 79 lira olan ürününü geçen hafta 198 liraya çıkardı. Şimdi ise söz konusu ürüne 465 lira etiket koymuş durumda. Avansas adlı e-ticaret sitesi ise, geçen hafta 83 lira olan söz konusu ürün fiyatını değiştirmemiş. Çünkü ürün stoklarda yok. Ürün stoka girdiğinde fiyatın ne olacağı ise merak konusu.