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Bakan Varank'tan firmalara yönelik kira açıklaması
21.03.2020 - 15:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Covid-19 salgın riski nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik” ifadelerini kullandı.
Etiketler : bakan varank,
689876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689876.aspx
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